Manche Leute haben durchaus kreative Ideen, um an stets benötigtes Kleingeld zu kommen. Andere dagegen drohen massive Gewalt an, um an die Ersparnisse von normalen Menschen zu gelangen. So auch, der auf seiner Webseite droht, er würde ein unschuldiges Kaninchen zu Silvester "fressen", wenn er nicht bis dahingesammelt hat. Um diese grausame Tat zu verhindern, möchte er möglichst viele Menschen zwingen, ihm Geld auf sein Konto zu überweisen, offensichtlich wurden schon übererpresst. Wer diese Aktion abscheulich findet, kann gerne einen Gästebucheintrag hinterlassen.