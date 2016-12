Wie das Onlinemagazin Computer&Videogames.com berichtet, überlegt Microsoft, die Spieleschmiede BioWare zu kaufen. Bioware, bekannt z.B. von Neverwinter Nights oder dem kommenden Titel Star Wars: Knights of the Old Republic hat sich die letzte Zeit besonders auf Rollenspiele konzentriert. Angeblich seien sich BioWare und MS schon einig gewesen, ebenso soll bereits eine Pressemitteilung existiert haben. Microsoft selbst dementiert dies und nennt es: