Gizmondo Europe plant sein kommendes Handheld durch Werbebotschaften zu subventionieren. Über die GPRS-Verbindung werden dem Spieler Werbebotschaften üermittelt, die sich an seine selbst gewählten Interessen richten. So werden u.a. DVD-Previews oder Video- und Musikclips versandt. Nicht mehr als drei Werbeeinblendungen pro Tag soll der Käufer dieser Gizmondo-Version erhalten. Das Spiegeschehen wird laut Unternehmensangaben dafür nicht unterbrochen, sondern der Trailer erst nach der Rückkehr ins Hauptmenu abgespielt. Diese Version des Gizmondo soll zu einem stark vergünstigten Preis auf den Markt kommen. Zunächst in Großbritannien, wo das Handheld schon seit einiger Zeit zum momentanen Preis von 229 Pfund (ca. 335 Euro) erhältlich ist. Ein Releasetermin für das europäische Festland wird dagegen nach wie vor nicht genannt, ebensowenig ist bisher der genaue Euro-Preis des Gizmondo bekannt.