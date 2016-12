Wie Hersteller Rockstargames nur endlich angekündigt hat, erscheint GTA: Vice City auch für den PC. Das überaus erfolgreiche PS2-Spiel soll bereits am 13. Mai 2003 in den USA und am 16. Mai im Europa erscheinen. Die PC-Version soll gegenüber dem "Original" auch verbesserte Grafiken und erweiterten Sound bieten. Auch neu: Das Spiel soll besser an den Spieler anpassbar sein(z.B. Steuerung änderbar). Man kann also gespannt sein, ob die PC-Version noch besser sein wird.