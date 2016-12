Nintendo hat in Kanada den Preis für den Gamecube auf 199 Kanadische Dollar gesenkt. Dies entspricht ungefähr 125 Euro. Zu diesem Preis erhält der Käufer zusätzlich eine Nintendo Preview Disc und eines von vier Spielen (Metroid Prime, The Legend of Zelda: Wind Waker, StarFox Adventures oder Mario Party 4). Ein Schnäppchen-Preis, der wohl in Europa so bald nicht in Aussicht ist!