Wie ein Phoenix aus der Asche will Jowood auf der E3 im kommenden Mai auftreten. Während der Publisher auf der letztjährigen Spielemesse wenig Neues zu zeigen hatte, sieht das Lineup diesmal deutlich besser aus. Hier die offizielle Liste mit allen geplanten Spiele-Präsentationen: Gothic 3 (RPG) Stargate SG-1: The Alliance (Egoshooter) SpellForce 2 (Mischung aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel) Panzer Elite Action (actionlastige Simulation) Voraussichtlich nur hinter verschlossenen Türen werden folgende Titel präsentiert: Die Gilde 2 (Wirtschaftssimulation mit Rollenspielelementen) Ski Racing 2006 (Sportspiel) Hotel Gigant 2 (Wirtschaftssimulation) Besonders gespannt sind wir natürlich auf das heiß ersehnte Gothic 3 sowie SpellForce 2, das, nach ersten Screenshots zu urteilen, grafisch sogar Age of Empires III das Wasser reichen könnte.