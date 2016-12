Auch wenn die demnächst in Japan erscheinenden Spielautomaten Virtua Cop 3 und OutRun 2 auf der Xbox-Technologie (Chihiro Board) basieren, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es auch Umsetzungen auf Microsofts Konsole geben wird. Masayuki Sumi und Makoto Osaki, beide Entwickler von Sega-AM2, äußerten sich in einem Interview dazu: So ist bisher noch nicht klar, ob es überhaupt Umsetzungen geben wird, bei Virtua Cop 3 wäre z.B. eine spezielle Lichtpistole notwendig, die extra gekauft werden müsste. Die Entscheidung über Konvertierungen ist bisher noch nicht entschieden! Hoffentlich gibt es gerade zu diesen beiden Titeln eine Umsetzung...PAL versteht sich! :)