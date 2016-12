Wenn innovative Ideen in Japan floppen und auch in den USA wenig erfolgreich sind, darf man in Europa nicht mit einer Veröffentlichung rechnen. Laut Computer&Videogames.com wird der sogenannte e-Reader, der Spiele über spezielle Barcodes auf Gameboy Advance oder Gamecube überträgt, nicht in Europa erscheinen. Auch von Nintendos Releaseliste in das Gerät verschwunden, welches ursprünglich im Oktober mit 10 Spielen erscheinen sollte.