Zwei Brüder, der 16jährige William und der 14jährige Joshua Bucker schossen im Juni diesen Jahres auf vorbeifahrende Autos in Tennessee (USA). Der Polizei sagten sie damals, dass sie das Spiel GTA nachahmen wollten. Nicht nur Fahrzeuge und Menschen wurden "beschädigt", der 45jährige Aaron Hamel wurde sogar getötet. Am letzten Donnerstag verklagte die Familie des Getöteten die Spieleschmiede Take 2, Hersteller der beliebten GTA-Reihe. Der Anwalt Jack Thompson erklärte: "Die Industrie muss Geld für die Opfer und ihre Familien rausrücken, um ihren Schmerz auszugleichen. Die Aktionäre müssen erfahren, was die Spiele Kindern und ihren Familien antun.".