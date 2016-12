Es wird Zeit für knallharte Xbox 2 - Fakten! Überall findet man Gerüchte zur neuesten Hardware-Generation vons Spielekiste, letztendlich wird wohl kaum etwas davon stimmen. In unserer neuen Kolumnegehen wir der Sache aus den Grund - was ist Wahrheit, was Fiktion. Was wie ein schlechter Mystery-Thriller klingt, stellt sich beim genaueren Betrachten eigentlich nur als cleveres-Marketing heraus. Doch lest selbst, sämtliche Fakten basieren auf brancheninternen Berichten, die Kolumne verrät euch geheime Details zur Xbox 2!