Der Irak-Krieg ist nicht nur Lieblingsthema zahlreicher TV-Sender, sondern offenbar auch in den heimischen Wohn- und Kinderzimmern. Egal ob Reuters.com , CNN.com oder andere Neuigkeiten-Seiten - überall liest man über Verkaufserfolge von Kriegsspielen. Das aktuelle Thema fasziniert also auch den Spieler? Wie nun Xbox365.com berichtet, ist beispielsweise das Spielein Verkaufserfolg. In denwurde das Spiel schätzungsweise 300.000x für Playstation 2 und ca. 150.00 - 200.000x für die Xbox verkauft. Egal ob der Titel meist nur schlechte Wertungen erhalten hat, Hauptsache man darf (wenigstens) dennachspielen. Danke Krieg! Die Spieleindustrie freut sich! Auch Reuters.com berichtet, dass in den PC-Verkaufscharts 3 von 10 Titeln Spiele mit Kriegsthemen sind, bei den Videospielen sind es "nur" 3 von 20. Und wie schon einvon Ubisoft sagte: "" Richtig! Und beeinflusst von der aktuellen Situation wird das Kriegssthema bevorzugt. Ältere Spiele wie Battlefield 1942 oder Medal of Honor erscheinen plötzlich wieder in den Charts...Krieg ist cool, brutal und realistisch! Wie seht ihr die Situation in Deutschland? Kommentare erwünscht!