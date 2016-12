Wer bisher neidisch auf diejenigen war, die die Collector´s Edition von Zelda besaß, kann sich diese mit dem Kauf von Gamecube-Spielen ab Januar selbst zulegen. Nintendo gibt bekannt, dass beim Erwerb folgender Spiele die Sammlung älterer Zelda-Teile als Geschenk beiliegt: Beim Kauf von einem Spiel: The Legend of Zelda: The Wind Waker F-Zero GX Mario Kart: Double Dash!! 1080 Avalanche Mario Party 5 Eternal Darkness. oder beim Kauf von 2 Players-Choice-Titeln: Luigi´s Mansion Pikmin Super Smash Bros. Melee Super Mario Sunshine Metroid Prime StarFox Adventures Mario Party 4 Die Zelda-Collection beinhaltet folgende Klassiker: The Legend of Zelda (NES) Zelda II: The Adventure of Link (NES) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64) The Legend of Zelda: Majora´s Mask (N64) spielbare Demo von The Legend of Zelda: The Wind Waker (Gamecube) Diese Aktion ist vorerst nur in Großbritannien geplant, ob das besondere Angebot auch nach Deutschland kommt, ist aktuell ungewiss.