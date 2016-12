MS will Xbox-Center eröffnen

Wie Microsoft auf der Games Convention bekanntgeben hat, möchte man in Deutschland anfänglich 5 Xbox-Center eröffnen. Dort kann man in Ruhe Xbox-Spiele antesten und sich ebenso etwas erholen oder essen und trinken. Bislang sind solche Center in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München geplant, die Eröffnung soll im Oktober 2003 sein.