Am 14.11.2003 erscheint in Europa das Funrennspiel Mario Kart Double Dash!!Limited Pak, welches nebem einer Gamecube-Konsole und dem Mario Kart auch die Disc The Legend of Zelda: Collector´s Edition beinhaltet. Diese Collector´s Edition enthält die 5 Zelda-Spiele The Legend of Zelda (NES), The Adventure of Link(NES), The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64), The Legend of Zelda: Majora´s Mask (N64) und ein Level von The Legend of Zelda: The Wind Waker (Gamecube). Der Preis liegt bei 149 Euro.