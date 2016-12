Wie bereits am 24.2.03 berichtet, hat sich Nintendo am Chipherstellerfinanziell beteiligt. Dieses Unternehmen ist in der Lage, sehr preisgünstig dreidimensionale Speicherchips herzustellen. Nun veröffentlichte die Zeitschrift, dass Shigeru Miyamoto bestätigt hat, dass ein Matrix-Chip im Gameboy Advance - Nachfolger Verwendung finden wird. Die Technik soll in zukünftigen Speichermedien genutzt werden.