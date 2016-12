Die Zeiten werden sich ändern... wer dachte, dass man über Xbox-Live auch auf Dauer ausschließlich kostenlose Downloads für bestimmte Spiele erhalten würde, wird eines besseren belehrt. 5,20 Euro wird das neue Download-Paket für den Xbox-Titel Mech Assault kosten, doch dafür erhält man immerhin 2 neue Mehrspieler-Modi und gleich 3 zusätzliche Maps. Die Modi: Bei Check It müssen zwei gegnerische Parteien versuchen, möglichst viele Stützpunkte auf der Karte einzunehmen. Gewinner ist, wer die meisten Stützpunkte besitzt. Bei Take It wird um den "Datenkern" des Gegners gekämpft. Der eigene muss stets beschützt, der feindliche natürlich erobert werden. Neue Maps: Secret Outpost ist ein labyrinthartiges Ödland auf einem fernen Planeten, Magma Fields führt die Spieler zu gewaltigen Lavaseen und City Under Siege ist eine ringörmig, in einem Krater befindliche Stadt. Abgerechnet wird der Preis über die Kreditkarte, deren Nummer man bei der Xbox-Live-Anmeldung angeben musste.