Was zuerst als Gerücht durch das Internet streifte, könnte sich doch als Wahrheit entpuppen. Wie Cube-Europe.com berichtet, hat ein Nintendo-Europa-Sprecher offiziell (am Telefon) bestätigt, dass Konami und Nintendo gemeinsam an einem Metal Gear Solid - Titel für den Gamecube arbeiten. Auf der anderen Seite findet man auf Gaming Age die Meldung, dass Konami an einem Remake von Metal Gear Solid arbeitet. Diese Neuveröffentlichung des PSOne-Klassikers soll auf NextGen-Konsolen umgesetzt werden. Ob es sich bei der Gamecube-Version um ein eigenes Spiel oder eine Remake-Umsetzung handelt, ist leider noch unbekannt.