Wie Gamefront berichtet, entlässt Microsoft in Japan Mitarbeiter aus der Xbox-Abteilung. Insgesamt 34 von 200 Mitarbeitern müssen sich somit nach einem neuen Job umschauen. Grund dafür sei, dass sich die Xbox in Japan nur schleppend verkauft. Man strebt eine Besserung der Gewinne durch Personalkürzungen an.