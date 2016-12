Wie Masahiro Koide, Xbox Senior Manager bei Microsoft in Japan gegenüber der Xbox-Zeitschrift Famitsu Xbox sagte, überdenkt man derzeit die Zahlungsmethode für Xbox-Live. Derzeit ist es nur möglich, mit Kreditkarte zu zahlen, evtl. könnte man in Zukunft diese Xbox-Live-Grundgebühr auch in bestimmten Geschäften bezahlen. Sollte man sich dafür entscheiden, würde es sicherlich viele neue Spieler anlocken, die beispielsweise keine Kreditkarte besitzen. Vielleicht sollte man auch auf dem europäischen Markt darüber nachdenken.