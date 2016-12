Wie Yahoo berichtet, sind die Unternehmenundan einer teilweisen oder vollständigen Übernahme von Spieleproduzentinteressiert. Yahoo bezieht sich dabei auf die asiatische Ausgabe des "Wall Street Journals". Ein konkreter Abschluß eines Vertrages stehe aber nicht bevor. Trotzdem stiegen Segas Aktien plötzlich in die Höhe. Sega selbst hatte Anfang Februar angekündigt, mit Spielautomatenhersteller Sammy zu fusionieren. Durch einen Kauf von EA oder Microsoft würde diese Fusionierung verhindert werden. Microsoft hat sich an einer Investmentbank erkundigt, Sega teilweise oder komplett aufzukaufen. Ziel: Die Xbox könnte mit exklusiven Sega-Titeln in Japan ihre Marktposition verbessern. EA würde mit Sega einen wichtigen japanischen Konkurrenten schlucken können. Gemeinsam mit anderen Spieleherstellern seien schon Gespräche geführt worden.