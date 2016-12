Wie Boston.com berichtet, wurde letzte in Binghamton, New York der 21jährige Travis Carr von dem 23jährigen Patrick Alexander ermordet. Grund sei ein Streit um ein Playstation-Spiel gewesen. Nachdem die Mutter des Ermordeten einige Tage nichts von ihrem Sohn gehört hatte, alarmierte sie die Polizei, welche die Leiche in der Wohnung von Travis Carr fand.