Auch wenn die PC-Versionen meist einige Monate vor den Macintosh-Fassungen erscheinen, brauchen sich Spieler keine Sorgen um hochwertigen Nachschub zu machen. Dank Aspyr oder sogar THQ können sich Mac-Zocker in den nächsten Monaten u.a. auf folgende, frisch angekündigte Titel freuen: Call of Duty (Aspyr, April 2004, USA) Lego Bionicle (THQ, 2004) Delta Force: Black Hawk Down (Aspyr, Mai, USA) Mit großer Wahrscheinlichkeit werden diese Titel über Application Systems in Deutschland veröffentlicht.