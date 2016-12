Neue Maps für Counter Strike und Rainbow Six 3 via Xbox Live

Valve hat bekanntgegeben, dass zur Xbox-Version von Counter Strike zwei neue Multiplayer-Maps via Xbox Live kostenlos gesaugt werden können. Die Karten nennen sich Office und Inferno. Für Tom Clancys Rainbow Six 3 ist ebenso eine neue Map veröffentlicht worden, die den Namen Carnival trägt. Als Schauplatz wird der Straßenkarneval in New Orleans dargestellt.