Neue Playstation (2) in Japan

Sony wird am 15.5.2003 in Japan eine neue Playstation 2 - Version veröffentlichen. Sie trägt die Typenbezeichnung SCPH-50000 und wird umgerechnet ca. 193 Euro kosten. Neue Features: - DVD-R - Wiedergabe (selbst aufgenommene DVDs, DVD-RAM wird nicht unterstützt) - Progressive Scan-Bildausgabemöglichkeit - DVD-Player-Update auf 3.0 (mit neue Fernbedienung kann man PS2 nun ein- und ausschalten und die Disc-Schublade öffnen) - die i-Link-Buchse ist nicht mehr vorhanden - 30% niedrigerer Geräuschpegel gegenüber der Vorgängerversion Ob das neue Playstation 2 - Modell, welches sich optisch nicht von der alten unterscheidet, auch in Deutschland erscheinen wird, ist bisher noch unklar.