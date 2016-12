Electronic Arts und Fox Interactive arbeiten derzeit an einem neuen Alien vs. Predator - Titel. Dieses mal soll es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel handeln, welches im Sommer 2003 für PS2, PC und Xbox erscheinen soll. Der Titel:Man kämpft als Alien, Predator oder Colonial Marine - Soldat und baut Armeen bzw. Waffen. Insgesamt soll es 21 Einzelspielermissionen geben. Die Screenshots sehen bisher nicht sonderlich weltbewegend aus und erinnern stark an das bereits erhältliche Dark Planet