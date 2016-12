Wie DeepSilver/KochMedia meldet, arbeiten die ungarischen Entwickler von Stormregion derzeit an einem neuen Echtzeitstrategiespiel, welches erstmals auf der diesjährigen E3 in L.A. vorgestellt werden soll. Die Macher von Codename: Panzers haben sich das Ziel gesetzt, sowohl technisch als auch in inhaltlich neue Maßstäbe im Echtzeitstrategie-Genre zu setzen. Erstellt wird das bisher noch namenlose Spiel mit der neuesten Version der "Gepard-Engine", die u.a. bei Codename: Panzers Verwendung fand. Weitere Informationen oder gar ein Releasedatum sind noch unklar - mehr News folgen in den nächsten Monaten.