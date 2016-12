Zu dem EU-Releasezeitpunkt vonHandheldgab es in den letzten Wochen regelmäßig neue Gerüchte und neue Termine, so dass wir Europäer langsam wirklich nicht mehr wissen, was man glauben soll. Frei nach dem Motto "Kommt der Berg nicht zum Propheten, muss der Prophet zum Berg" hilft vielleicht ein Blick auf die Website derjenigen, die es eigentlichen wissen müssten. Und sieh an, auf der Website vonfindet sich tatsächlich Neues zur Veröffentlichung deskann man unter diesem Link nachlesen. Ein genauer Termin wird freilich nicht genannt. Daher begeben wir uns doch noch einmal zurück in die Welt der Gerüchte. Demnach könnte es am 12. Mai soweit sein, denn auf derhat ein Pressesprecher angeblich den zeitgleichen Release in Europa und in HongKong bestätigt. Und dort steht der Termin 12. Mai fest. Wie auch immer, es scheint zumindest so, dass wir nicht bis Herbst 2005 warten müssen, sondern spätestens im Juni die hübsch designten Handhelds offiziell im Laden finden... laut Amazon nach wie vor zum Preis von 329 Euro (wir berichteten darüber bereits).