Nintendo hat sich mit rund 15 Mio US-Dollar an dem Chiphersteller Matrix beteiligt. Dieser ist in der Lage, besonders preisgünstig 3D-Chips herzustellen. Wie Nintendo-Pressesprecher Yasuhiro Minagawa sagte, soll dieser Matrix-Chip in Zukunft auch in Gameboy Advance - Geräten Verwendung finden. Es handelt sich dabei jedoch um einen 3D-Speicherchip. Ob dieser in einem GBA-Nachfolger genutzt wird oder in aktuellen Geräten, ist nicht bekannt.