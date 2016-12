Erst hört man von offiziellen Nintendo-Sprechern, dass dieses Jahr keine Preissenkung für das Videospielsystem Gamecube geplant ist, einige Stunden später senkt Nintendo höchstpersönlich den Verkaufspreis auf 99,99 Dollar (87 Euro). Vor der offiziellen Preissenkung konnte man den Gamecube bereits für besagte 99,99 Dollar bei Händlern wie Amazon.com oder Toys´R´us erwerben, die Pressemitteilung von Nintendo ließ nicht lange auf sich warten. Ob der Gamecube-Preis auch in Europa gesenkt wird, ist allerdings noch immer fraglich. Da Nintendo aber aktuell sehr unter Druck zu stehen scheint, kann man spätestens zum Weihnachtsgeschäft mit einem niedrigeren Preis rechnen. Am heutigen Tage hat z.B. auch Atari angekündigt, 3 ursprünglich für den Gamecube angekündigte Spiele ( Driver 3 , Terminator 3: Rise Of The Machines und Mission Impossible: Operation Surma) für den Würfel zu canceln. Nach Eidos ist dies ein weiterer Publisher, der (vorerst) keine neuen Titel für den Gamecube veröffentlichen wird.