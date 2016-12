Wie Gamefront berichtet, wurden in der japanischen Comic-Zeitung KoroKoro einige Nintendo-Spiele vorgestellt, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen. Hier die Liste inkl. wahrscheinlichen Releasedaten für Japan.Mario & Luigi RPG - 2003 Pokemon Pinbal Ruby & Sapphire - Sommer 2003 Super Mario Advance 4 - 18.7.2003Star Fox - tba Pokemon Colosseum - Herbst 2003 Pokemon Channel: Together with Pikachu - 18.07.2003 Custom Robo - 2003 Mario Golf - September 2003 Kirby Air Ride - Sommer 2003