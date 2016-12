Nintendo hat eine neue Releaseliste veröffentlicht, welche die Titel bis Ende 2003 beinhaltet. Gamecube: P.N.O3 - Capcom - 29. August 2003 F- Zero GX - Nintendo - 31. Oktober 2003 Viewtiful Joe - Capcom - 31. Oktober 2003 Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike - Lucas Arts - 7. November 2003 Mario Kart: Double Dash!! - Nintendo - 14. November 2003 Billy Hatcher and The Giant Egg - SEGA - 21. November 2003 1080 Avalanche - Nintendo - 28. November 2003 Pikmin 2 - Nintendo - 28. November 2003 Mario Party 5 - Nintendo - 5. Dezember 2003 Metal Gear Solid: The Twin Snakes - Konami - tba Spiele von Drittanbietern: Soul Calibur II - Namco - 26. September 2003 Harry Potter Quidditch World Cup - EA - 31. Oktober 2003 FIFA Football 2004 - EA - October 2003 James Bond 007 Everything or Nothing - EA - November 2003 The Lord of the Rings: The Return of the King - EA - Winter 2003 Gameboy Advance: Golden Sun2: The Lost Age - Nintendo - 19. September 2003 Kirby: Nightmare in Dream Land - Nintendo - 26. September 2003 Advance Wars 2: Black Hole Rising - Nintendo - 3. October 2003 Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3 - Nintendo - 17. Oktober 2003 Final Fantasy Tactics Advance - Nintendo - 24. Oktober 2003 Top Gear Rally - Nintendo - 7. November 2003 Pokemon Pinball: Ruby and Sapphire - Nintendo - 14. November 2003 Mario and Luigi: Superstar Saga - Nintendo - 21. November 2003 Spiele von Drittanbietern: Harry Potter: Quidditch World Cup - EA - 31. Oktober 2003 FIFA Football 2004 - EA - Oktober 2003 Banjo Kazooie - THQ - October 2003 Tony Hawks Underground - EA - November 2003 James Bond 007: Everything or Nothing - EA - November 2003 The Lord of the Rings: The Return of the King - EA - Winter 2003