Wie Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat man zum Großteil in ein neues Gameboy-Advance-Modell investiert, um die Märkte in den USA und Europa neu zu beleben. Am 28.3.2003 sollen allein in Europaausgeliefert werden, zusätzlich werden 30 Millionen Euro in Marketing-Aktionen(europaweit) investiert, 10 Millionen dabei allein in Deutschland. Laut Nintendo sind bereits 30-40% der Erstauslieferungsmenge vorbestellt. Aufgrund der wenig erfolgreichen Gamecube-Hardware, versucht man nun mit dem GBA SP, weiterhin angemessen im Videospiele-Markt zu bleiben. zum englischen Reuters.com - Artikel