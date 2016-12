Am 3. Mai ist es soweit: The Legend Of Zelda: The Wind Waker erscheint für Nintendos Gamecube. Insgesamt 5 Millionen Euro möchte Nintendo dazu in zahlreiche Marketing-Kampagnen investieren. 30-sekündige TV-Spots, 2 Monate Printwerbung in verschiedenen Magazinen und die Zelda-Flash-Internetseite soll die potentiellen Kunden begeistern. Ebenso werden Emails an die 250.000 Nintendo-Newsletter-Abonennten versendet. Nachdem über 1,1 Millionen Zelda-Spiele in den USA verkauft werden konnten, ist man auch in Europa sehr optimistisch, dass Zelda ein Erfolg wird.