Zum Kinofilmhat die Nachrichtenagentur Reuters einige Informationen veröffentlicht. Im Herbst 2004 soll der Mix aus "3 Engel für Charlie" und "Enter the Dragon" in die Kinos kommen. Im Mittelpunkt stehen 4 weibliche Kämpferinnen, 6 andere Kämpfer aus dem Videospiel sind in Nebenrollen zu sehen. Alle treten bei einem Kampfwettbewerb auf einer Insel an, nebenbei wird man auch ein Beachvolleyballspiel zu sehen bekommen. Produziert wird der 30 Millionen-Dollar-Film von Impact Pictures, die auch bereits an Resident Evil 2- und Driver- Verfilmungen arbeiten. Das Drehbuch stammt von Pretty Woman - Autor J.F. Lawton, einen Regisseur gibts noch nicht!