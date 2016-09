Online-Spiele: welche Gefahren lauern?:

Sie schlüpfen in völlig neue Rollen oder tauchen in bisher unerforschte Welten ein. Die Faszination von Online-Spielen ist groß. Doch nicht nur der besondere Kick ist ein Aspekt, den Online-Gamer an Kämpfen & Co. zu schätzen wissen. Im Gegenzug lauern potentielle Gefahren beim Spielen der Internet-Games.

Große Gefahren: Lahmgelegte Geräte oder ein Auslesen von Passwörtern

Ähnlich wie beim Surfen im World Wide Web, kann das Gerät von außenstehenden Kriminellen „befallen“ und schlimmstenfalls mit spezieller Software beschädigt werden. Negativfolgen derartiger Programme könnten im Auslesen von Passwörtern oder einer partiellen bzw. vollständigen Lahmlegung von Smartphones oder Tablets bestehen. Typische Situationen für derartige Attacken treten beispielsweise bei Downloads von Spielerweiterungen auf. Werden von Viren angegriffene Spielapps heruntergeladen, werden eigene Geräte ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Wichtige Informationen gehören nicht in fremde Hände

Weitere Risiken bestehen durch Spielanbieter, die nur scheinbar seriöse Absichten haben. Ein mögliches Gefahrenrisiko besteht darin, dass diese Anbieter wichtige Informationen über Benutzerkonten sammeln möchten. Es ist üblich, dass diese Internetkriminellen diese Daten anschließend für gutes Geld verkaufen. Aber auch die Anbieter selbst können Ziel krimineller Hacker sein und nehmen deshalb nicht selten IT-Spezialisten wie dem IT Service Berlin in Anspruch, der diesen Gefahren mit ausgeklügelten Programmen vorbeugt.

Unterstützung durch IT-Services oder typische Sicherheitspakete

Prinzipiell ist es sinnvoll Online-Spiele nur von seriösen Quellen downzuloaden, die Internetnutzern bekannt sind. Klassische Maßnahmen, die von Firewall-Ausstattungen bis hin zu Virenschutzprogrammen reichen, sollten heute ohnehin Standard sein. Eine weitere wichtige Sicherheitsvorkehrung besteht darin, Sicherheitsupdates für das eigene Betriebssystem regelmäßig zu installieren.

Spezielle Endgeräte für Online-Spiele

Wer zu 100 Prozent auf Nummer sicher gehen möchte, sollte Online-Games an gesonderten Geräten spielen, auf denen sich keine wichtigen Daten befinden. Diesen Hinweis sollten sich Gaming-Fans vor allem bei den Spielen zu Herzen nehmen, die den Zugriffsrechten eines Administrators bedürfen. Damit persönliche Daten garantiert nicht in fremde Hände gelangen, sind Benutzerkonten mit eingeschränkten Rechten gegenüber Administratorrechten den Vorzug zu geben. Gefahren werden zusätzlich unterbunden, indem Spielprofile nicht mit sozialen Netzwerken verbunden werden. Die Nutzung einer speziellen E-Mail-Adresse für Online-Games ist außerdem sinnvoll. Beherzigen „Daddel-Enthusiasten“ all diese Tipps, sind die größten Gefahren durch Online-Games gebannt.