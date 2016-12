Am 5.6.2003 werden die Gameboy Advance- und die Gamecube-Version von Splinter Cell ausgeliefert. Im Gegensatz zur PC-,PS2- und Xbox-Version erhält man zusätzlich eine Linkfunktion zwischen GBA und Gamecube. So dient der Gameboy Advance als "Verlängerung" zu Sam Fishers OPSAT. Der GBA-Display zeigt die Umgebung in Form einer Radar-ähnlichen Landkarte an. Ein weiteres Link-Feature ist die Fernsteuerung, mit der man Zugang zu Waffen und Computern erhalten kann. Hat man die Gamecube-Version durchgespielt, so werden 5 neue GBA-Levels freigespielt. Weiterhin sind exklusive Waffen für die Gamecube-Fassung angekündigt.