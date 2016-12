Die zweitklassige Serie CSI ist sicherlich einigen TV-Zuschauern bekannt. Ubisoft hat sich dazu die Rechte gesichert und wird bereit am 2.5.03 ein Spiel zur Serie veröffentlichen. Pressezitat: "Als klassisches Adventure aus der Ego-Perspektive stellt das CSI-Spiel die Nerven und den Intellekt der Spieler bei Zeugenbefragungen, Untersuchungen des Tatorts und der Beweismittel auf die Probe. In CSI: Crime Scene Investigation steht dem Spieler neuestes gerichtsmedizinisches Equipment zur Verfügung und er arbeitet als CSI-Ermittler eng mit Gil Grissom, Catherine Willows und dem Rest des CSI-Teams zusammen. Die Charaktere im Spiel wurden den Schauspielern aus der TV-Serie exakt nachempfunden. Außerdem haben die acht Schauspieler ihren Pendants im Spiel ihre Stimme geliehen, so dass Spieler der deutschen Version nun die original Stimmen ihrer Lieblingsermittler hören und mit Hilfe deutscher Untertitel dem Spielgeschehen problemlos folgen können. Um die CSI-Labore aus der Fernsehserie so naturgetreu wie möglich nachbilden zu können, wurden Bilder von den CSI-Sets für die Erstellung von 3D-Umgebungen als Vorlage verwendet und so für ein hohes Maß an Authentizität gesorgt. "Es scheint Synergien zwischen den Menschen zu geben, die die Fernsehserie verfolgen und solchen, die das Spiel spielen wollen", kommentiert Paul Guilfoyle, der den Jim Brass in CSI spielt. "Für CSI-Fans, die sich der Herausforderung stellen wollen, Verbrechen und Rätsel zu lösen, bietet diese Spiel eine tolle Möglichkeit, die Wechselwirkung zwischen Spiel und TV-Serie zu erleben." Das Drehbuch für das PC-Spiel schrieb der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller und Verfasser von drei CSI-Romanen Max Allan Collins. Collins ist vor allem durch seinen Bestseller Road to Perdition bekannt geworden, der zuerst in der New York Times erschienen war und als Vorlage für den hochgelobten Film mit Tom Hanks und Paul Newman in den Hauptrollen diente. Collins wurde bereits mit "the Renaissance man of mystery fiction" betitelt und hat Romane zu bekannten Filmen wie In The Line of Fire, Air Force One und Der Soldat James Ryan geschrieben. Um das Spiel noch realistischer zu gestalten hat Ubi Soft Entertainment Daniel Holstein, Senior Crime Scene Analyst in Las Vegas als Berater hinzugezogen. Holstein war der Ermittler, den der Schöpfer von CSI, Anthony Zuiker, bei seinen Recherchen für die Fernsehserie begleiten konnte. Tatsächlich ist die Figur „Gil Grissom" dem Veteranen Holstein – er blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung zurück - nachempfunden. Holstein fungierte außerdem als Berater für die TV-Serie und seine Hilfe war maßgeblich für die Entwicklung des PC-Spiels, in dem der Spieler Verbrechen aufklärt und das auf den wissenschaftlichen Grundlagen der Gerichtsmedizin basiert. "