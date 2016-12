Wie nun auf Emunation.org zu lesen ist, ist der erste funktionsfähige Playstation 2 - Emulator für PC und Xbox erschienen. Während der Emulator für PC eine schnelle 3D-Grafikkarte (ATI RADEON, mindestens Geforce 3), 256MB RAM und mindestens 1,5 GHZ benötigt, ist der Emulator für die Xbox auch ohne modifizierte Hardware lauffähig. Benötigt wird ausschließlich eine Boot-CD, welche man mit Hilfe einer beiliegenden Datei erstellen kann. Weitere Infos findet man in den jeweiligen Readme-Dateien. Hier eine kurze Anleitung: Emulator downloaden Zip-Datei entpacken Infos in Readme.txt ps2emuxb.exe starten und abwarten Dump-Datei wird erstellt (ca. 650MB) Erstellte ISO-Datei mit Brennprogramm wie Ahead Nero oder CloneCD brennen Nur CD-RWs benutzen! Eine Liste der funktionsfähigen Rohlinge findet man in der Readme.txt CD-RW in Xbox einlegen und Bootmenü abwarten PS2-DVD einlegen und testen! Laut Emunation.org kann es zu Problemen bei Sound und Steuerung kommen, die in späteren Versionen behoben werden sollen. Emulator downloaden Zip-Datei entpacken Infos in Readme.txt ps2emupc.exe starten Der PS2-Emulator für PC funktioniert bis auf den Sound ausgesprochen gut, in niedrigen Auflösungen sind einige Spiele bereits annehmbar spielbar. Eine neue Version mit besserer Soundunterstützung soll in den nächsten Tagen erscheinen. PS2-Emulator für Xbox