Wie nun bekanntgeworden ist, wird die Playstation 3 ein kompliziertes Stück Hardware. Vorrangig die Programmierer werden vor neue Herausforderungen gestellt, da die Playstation 3 insgesamt 72 Prozessoren auf einem Chip besitzen wird. Insgesamt nicht weniger als 8 PowerPC-Mikroprozessoren werden zusammen verschiedene Aufgaben verrichten. Ist schon die Playstation 2 keine einfach zu verstehende Plattform, so wird die PS3 sicherlich viel Potential besitzen, die aber erstmal Können und Fähigkeiten der Programmierer vorraussetzt. Laut Sony soll die PS3 so schnell wieundsein. Weitere interessante Details zur Playstation 3 findet man in diesem englischen Artikel von Siliconvalley.com zum ausführlichen Text (englisch)