Wie Nachrichtendienst Bloomberg.com berichtet, plant Sony angeblich, die Playstation 3 bereits Mitte diesen Jahres in Japan zu veröffentlichen. Dies würde bedeuten, dass der zweitgrößte Elektronikkonzern der Welt seine Konsole 2 Jahre früher als geplant dem Kunden vorstellt. Hon Hai Precision Industry, Hersteller der Playstation 2, soll bereits im April mit der Vorproduktion beginnen. Dies hätte zur Folge, dass die PS2 bereits Mitte 2003 in Japan und Ende 2003 in Übersee erhältlich wäre.