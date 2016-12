Wie Nintendo nun bekanntgegeben hat, sind die Spiele Pokemon Box Ruby & Sapphire gerade in der Entwicklung. Bis zu 1500 Pokemon-Charaktere sollen verwaltet werden können, via Memorycard und Linkkabel können Daten zwischen Freunden ausgetauscht werden. Bereits am 30.05.2003 sollen die Spiele in Japan zu einem günstigen Preis von ca. 15,40 Euro erscheinen. Dabei ist eine Memorycard bereits inklusive. Wer noch ein Linkkabel zum GBA benötigt, zahlt umgerechnet 21,60 Euro. In Europa erscheinen Pokémon Rubin und Saphir für den GBA am 25.05.2003.