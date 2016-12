Wie Heise.de berichtet, hat die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ein Frankfurter (a.M.) Rechenzentrum durchsucht. Dort fanden sie zwar den Besitzer einer sogenannten TopSite nicht vor, dafür aber 3 Rechner, auf denen sich raubkopierte Spiele, Programme und Videos befanden. Zusammen hatten diese ein Volumen von! Die PCs wurden beschlagnahmt, der Besitzer der Software, der diese im Internet anbot ("UnR" (Unreality)), ist allerdings derzeit im Urlaub und wird per internationalen Haftbefehl gesucht. Auch wurden in der Wohnung des Hauptbeschuldigten tausende Datenträger, PCs, Hardware und Festplatten sichergestellt. Vermutlich wurde dieses gewaltige Archiv nicht für den Download genutzt, eher als Verteiler für professionelle Piraterie-Aktionen.