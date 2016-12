Laut Eurogamer.net plant sowohl Microsoft als auch Sony eine Preissenkung der hauseigenen Konsole. So soll diein den nächsten Wochen ca. 129 Britische Pfund (189 Euro) kosten, ebenso plant man verschiedene Bundles. Für ca. 229 Euro würde man dann eine Playstation 2, das Trend-Gerät Eye Toy und aktuelle Eye Toy - Spiele erhalten. Weiterhin werden PES2/GTA:VC - Bundles für 249 Euro oder Prince of Persia: Sands of Time - Bundles für 209 Euro rechtzeitig vor Weihnachten in den Geschäften stehen. Eurogamer.net berichtet ebenso, dass Microsoftsab Oktober 2003 für nur 99 Britische Pfund (143 Euro) unter das Volk gebracht werden soll. Bisher haben weder Sony noch Microsoft diese Meldungen bestätigt.