Der Publisher Ubisoft wird im 4. Quartal 2003 für verschiedene Systeme einen neuen Prince of Persia - Teil veröffentlichen. Entwickelt wird dieses Spiel von dem Ubisoft-Studio aus Montreal, welches auch für den Spielehit Splinter Cell verantwortlich ist. Man kann also gespannt sein, ob auch Prince of Persia: The Sands of Time ein solch hochwertiger Titel werden wird.