Ältere Spieler werden den Publisher System 3 evtl. noch von Titeln wie Last Ninja oder IK+ kennen. Besonders in den 80er Jahren veröffentlichte dieser hochwertige Spiele für die damals aktuellen Computer- und Konsolen- Systeme. Nun ist er wieder da: Nach Jahrzehnten der Abwesenheit wird System 3 anfangen, eine Billigpreis-Spielemarke mit dem Namen "Play It range" zu etablieren, später sollen sogar Vollpreisspiele folgen. Vielleicht erwartet uns das eine oder andere Remake eines Klassikers?!