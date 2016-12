Der klassischer Arcade-Shooter R-Type ist sicherlich vielen bekannt. 1987 hatte der erste Teil sein Debüt in der Spielhalle und nach zahlreichen Nachfolgern auf verschiedensten Systemen ist nun ein Ende in Sicht. R-Type Final soll der definitiv letzte Teil der Serie werden, der neben 2D-Grafik gerenderte 3D-Hintergründe und Gegner bieten soll. Hersteller Irem möchte im Juni 2003 R-Type Final für die Playstation 2 in Japan veröffentlichen. Zu einem Europa-Release ist noch nichts bekannt.