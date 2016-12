Pressezitat: "Gleich in der ersten Verkaufswoche lehrt Resident Evil Zero die Konkurrenz das Fürchten und verweist sie auf die Plätze: Resident Evil Zero führt die Media Control Charts seiner Plattform an; erzielt sogar die höchsten Verkaufszahlen des gesamten Konsolen-Sektors innerhalb der vergangenen Woche. Damit setzt sich der Siegeszug der vom Meister des Horror-Genres, Shinji Mikami, entwickelten Spiele-Idee konsequent fort. Seit ihrer Einführung 1996 verkauften sich die Spiele der Resident Evil-Serie mehr als 20 Millionen mal."