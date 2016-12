Entwickler Nevrax und Publisher Wanadoo werden am 19. Mai 2003 mit der ersten Stufe des Beta Tests für dasbeginnen. Spieler können sich auf der offiziellen Homepage zu einem Beta-Test anmelden (Warteliste), um evtl. an dem Test teilzunehmen bzw. zu späteren Testversuchen ausgewählt zu werden. Die Beta-Tests werden in englischer Sprache stattfinden, regelmäßig sollen mehr und mehr Spieler freigeschaltet werden. Anmelden kann man sich HIER