Wie Nintendo nun angekündigt hat, wird ein SD-Card-Adapter am 18.07.03 in Japan erscheinen. Diesen Adapter kann man mit dem Gamecube verbinden und somit Daten austauschen, die danach am PC z.B. an Freunde per Email versendet werden können. Auch sollen Daten vom PC zum Gamecube transferiert werden können. Mit dem angekündigten Animal Crossing e+ soll man z.B. Screenshots erstellen können, um diese dann am PC zu betrachten. Weiterhin ist ein e+ Card Reader in Planung, mitdem man Daten zwischen Gameboy Advance und Gamecube austauschen kann.