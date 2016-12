Der eine oder andere mag von dieser Auktion bereits etwas gehört haben - bei Ebay wird aktuell die deutsche Sprache vom VDS(Verein deutscher Sprache) versteigert. Die Sprachschützer versteigern symbolisch unsere "Muttersprache", um an das Verantwortungsgefühl zu appelieren. Anlaß sei der "Internationale Tag der Muttersprache", welcher am 21.02.03 stattfindet. Dieser Tag wäre ein willkommener Anlass, auf die Schludrigkeit im Umgang mit der deutschen Sprache hinzuweisen. Lag das Startgebot noch bei 1 Euro, so darf der Käufer aktuell lächerliche 10 Mio Euro bezahlen.